Власти Китая начали антимонопольное расследование в отношении корпорации Alibaba

Управление по контролю за рынком КНР приступило к проведению расследования в отношении корпорации Alibaba в связи с подозрением в нарушении ею антимонопольного законодательства. Об этом сообщило в четверг Центральное телевидение Китая, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным ТВ, компания обвиняется в проведении политики принуждения, когда "из двух возможных вариантов [у потребителя] для выбора остается только один".