В ЦАР начались президентские и парламентские выборы

Голосование на президентских и парламентских выборах началось в воскресенье в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) в напряженной обстановке и в условиях выхода повстанческой антиправительственной коалиции из режима прекращения огня. Об этом сообщила южноафриканская радиостанция SABC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Попытки оппозиции, которую поддерживает повстанческая "Коалиция патриотов за перемены", заставить власти перенести выборы на более позднее время не имели успехов, отмечает она. Конституционный суд своим решением отверг 26 декабря соответствующий иск.

В президентских выборах участвуют 17 кандидатов. Среди них - считающийся фаворитом действующий глава государства Фостен-Арканж Туадера, который добивается переизбрания на второй срок. Его главным конкурентом является лидер оппозиции и глава партии "Союз за обновление Центральной Африки" Анисе-Жорж Дологеле. Его поддерживает бывший президент ЦАР и глава "Коалиции патриотов за перемены" Франсуа Бозизе. Бозизе пытался сам зарегистрироваться в качестве кандидата на президентских выборах, однако Конституционный суд отклонил его документы на том основании, что на него в марте 2014 года властями ЦАР был выдан международный ордер на арест за убийства, аресты, похищения и пытки.