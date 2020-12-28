Вице-президент Бразилии заразился коронавирусом

Вице-президент Бразилии Амилтон Моуран заразился коронавирусом. Он уходит на самоизоляцию в своей резиденции, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

По предварительным данным, политик чувствует себя хорошо, болезнь протекает в легкой форме.

Отметим, что в Бразилии один из самых высоких в мире показателей по заболеваемости коронавирусом. Там им заболели уже более 7,5 миллиона человек.

Переболел COVID и бразильский президент Жаир Болсонару.

Ранее бразильский лидер неоднократно высказывал скептическое мнение насчет эпидемии, а также ее опасности для человека. Болсонару считает, что масштаб пандемии раздувается представителями прессы, а сам вирус представляет опасность только для людей с ослабленным здоровьем и пожилых.

Президент Бразилии также выступал с критикой карантинных мер, которые приняты региональными властями в связи с пандемией коронавируса нового типа. Политик настаивал на том, что установленные ограничения будут иметь катастрофические последствия для экономики страны, а также приведут к массовому разорению и росту безработицы.