Гвинея получила первую партию вакцины "Спутник V"

Гвинея начала в среду вакцинацию от COVID-19 на экспериментальной основе российской вакциной "Спутник V". Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил информационному порталу Africaguinee представитель национального агентства, занимающегося вопросами санитарной безопасности, Сори Кейра.

"Эти тесты проводятся на экспериментальной основе. По договоренности с российскими властями, которые уже начали вакцинацию у себя, правительство Гвинеи смогло получить 60 доз вакцин", - сказал он.

По информации Africaguinee, в числе первых вакцину получил ответственный за дела президентской администрации, министр национальной обороны Мохамед Диане. "Это отличный экземпляр. Как генетик, я всецело верю в прогресс исследований и науки", - приводит портал слова министра. Как отмечает Africaguinee, препарат в Гвинее сейчас проверяют на людях старше 50 лет. При этом правительство тестирует и другие вакцины-кандидаты.

Вакцину от коронавируса "Спутник V" РФ зарегистрировала 11 августа 2020 года первой в мире. Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Пострегистрационные исследования препарата начались в Москве 7 сентября, первую вакцину добровольцы получили 9 сентября.