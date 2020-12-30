Гвинея получила первую партию вакцины "Спутник V"

Другие страны 30 декабря 2020 22:19 (UTC+04:00)
Гвинея получила первую партию вакцины "Спутник V"

Гвинея начала в среду вакцинацию от COVID-19 на экспериментальной основе российской вакциной "Спутник V". Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил информационному порталу Africaguinee представитель национального агентства, занимающегося вопросами санитарной безопасности, Сори Кейра.

"Эти тесты проводятся на экспериментальной основе. По договоренности с российскими властями, которые уже начали вакцинацию у себя, правительство Гвинеи смогло получить 60 доз вакцин", - сказал он.

По информации Africaguinee, в числе первых вакцину получил ответственный за дела президентской администрации, министр национальной обороны Мохамед Диане. "Это отличный экземпляр. Как генетик, я всецело верю в прогресс исследований и науки", - приводит портал слова министра. Как отмечает Africaguinee, препарат в Гвинее сейчас проверяют на людях старше 50 лет. При этом правительство тестирует и другие вакцины-кандидаты.

Вакцину от коронавируса "Спутник V" РФ зарегистрировала 11 августа 2020 года первой в мире. Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Пострегистрационные исследования препарата начались в Москве 7 сентября, первую вакцину добровольцы получили 9 сентября.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В столице и регионах Азербайджана наблюдается снижение банковского кредитования
В столице и регионах Азербайджана наблюдается снижение банковского кредитования
Visa зафиксировала многократный рост бесконтактных транзакций в Азербайджане
Visa зафиксировала многократный рост бесконтактных транзакций в Азербайджане
Банковский сектор Азербайджана продемонстрировал устойчивую тенденцию роста активов к концу 2020 года - ЦАЭРКА
Банковский сектор Азербайджана продемонстрировал устойчивую тенденцию роста активов к концу 2020 года - ЦАЭРКА
Loading Bars
Лента новостей
В Грузии в праздничные дни будут закрыты охраняемые территории Грузия 23:21
Экспорт аграрного сектора вырос на 22% - Министр сельского хозяйства Ирана Экономика 23:16
Казахстан вошел в тридцатку лучших стран по рейтингу международных олимпиад Казахстан 23:12
Матч чемпионата Англии "Тоттенхэм" - "Фулхэм" перенесен из-за ковида Спорт 22:58
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Хорватии Политика 22:41
Британский премьер-министр подписал соглашение о сотрудничестве с ЕС после Brexit Экономика 22:41
Гвинея получила первую партию вакцины "Спутник V" Другие страны 22:19
В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления Политика 22:10
Финалист кулачных боев в России посвятил победу шехидам Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) Спорт 22:01
Больше всего грузоперевозок посредством системы "единое окно" пришлось на авиаперевозки Экономика 21:53
США расширили список санкций по Венесуэле Другие страны 21:20
В столице и регионах Азербайджана наблюдается снижение банковского кредитования Финансы 21:16
Программный инженер Google об облачных технологиях и защите данных ИКТ 21:15
Visa зафиксировала многократный рост бесконтактных транзакций в Азербайджане Финансы 21:03
Власти Британии ужесточили ограничения на большей части территории Англии Европа 21:02
В Азербайджане внесено изменение в постановления о памятниках культуры и археологии, охраняемых государством Общество 20:15
В Азербайджане завершилось перечисление единовременных выплат в размере 190 манатов Общество 19:55
Дворец Гейдара Алиева и Государственный Кремлёвский дворец будут сотрудничать (ФОТО) Культура 19:49
Президент Ильхам Алиев наградил Кямала Абдуллаева орденом "Шараф" Политика 19:36
Наиля Велиханлы награждена орденом "Шараф" Политика 19:33
Вахиду Азизу предоставлена персональная пенсия Президента Азербайджана Политика 19:32
С нетерпением жду расширения поддержки Великобританией общин вынужденных переселенцев в Азербайджане - посол Политика 19:28
Мансум Ибрагимов награжден орденом "Шараф" Политика 19:27
Президент Ильхам Алиев наградил Гасана Гасанова орденом "Шохрат" Политика 19:26
Танзиля Рустамханлы награждена орденом "Шохрат" Политика 19:25
Президент Ильхам Алиев наградил Теймура Ахмедова орденом "Шохрат" Политика 19:17
Эльман Мамедов награжден орденом "Шохрат" Политика 19:17
Посол США поздравил азербайджанский народ Политика 19:15
Обзор нефтяного сектора Грузии за 2020 год Энергетика 19:03
Так они прощались со своими детьми, уходя на Карабахскую Отечественную войну… Без слез невозможно смотреть (ФОТО/ВИДЕО) Социум 19:01
Банковский сектор Азербайджана продемонстрировал устойчивую тенденцию роста активов к концу 2020 года - ЦАЭРКА Финансы 18:54
Семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлены частные дома (ФОТО) Общество 18:48
В Азербайджане приостанавливается процесс перевода учеников из школы в школу Общество 18:43
МВД Азербайджана призывает население соблюдать правила самоизоляции Общество 18:18
Азербайджан по итогам 2020 года входит в число немногих стран со стабильной нацвалютой - Вюсал Гасымлы Финансы 18:14
Глава МИД Азербайджана встретился с "Волонтерами дипломатии" (ФОТО) Политика 18:09
Прогосударственные кибергруппировки реализовали рекордную мощность передачи данных DDoS-атак ИКТ 17:59
Азербайджан сократил ненефтяной экспорт на 8% Бизнес 17:54
В 2021 году в Азербайджане будет проведена работа по восстановлению экономики - ЦАЭРКА Финансы 17:51
A-Level Education Group объявил о сотрудничестве с австралийским топ университетом Torrens University (ФОТО) Общество 17:50
Минсвязи Азербайджана дало поручения подведомственным структурам в связи с праздничными днями Транспорт 17:44
Сериал "Магомаев" претендует на российскую премию "Золотой Орел" Культура 17:41
«Демирёллары» объявляет тендер на закупку необходимых материалов Тендеры 17:34
Глава МИД Азербайджана встретился с руководителем представительства МККК (ФОТО) Политика 17:30
В Азербайджане выявлено еще 1052 случая заражения коронавирусом, 4067 человек вылечились Общество 17:26
Обзор основных событий транспортного сектора Азербайджана в 2020 году Транспорт 17:23
Около 30 человек погибли при атаке на аэропорт Адена Арабские страны 17:22
ВОЗ заявила, что механизму по вакцинам COVAX срочно нужны средства в размере более $4 млрд Европа 17:20
Для коммунальных служб Баку закуплена очередная партия спецтехники (ФОТО) Экономика 17:10
Рыболовный флот Грузии пополнился новыми судами Грузия 17:07
Исполнительный директор АСА о приоритетных задачах страхового рынка Азербайджана на 2021 год Финансы 17:04
Памяти врача и научного деятеля Гюльнары Мамедовой: Когда теплом согреваются людские души... (ФОТО) Социум 17:04
Завершается разработка программы сотрудничества Азербайджана с FAO на период 2021-2025 годов Бизнес 16:59
Туризм стал основным источником валютных поступлений Грузии Бизнес 16:59
Назван объем производства электроэнергии в Иране Энергетика 16:52
Распространены видеокадры из села Учунджю Агалы Зангиланского района (ФОТО/ВИДЕО) Политика 16:49
В Азербайджане к концу 2020 года вырос объем безналичных операций Финансы 16:48
Украина договорилась о получении 1,8 млн доз китайской вакцины от коронавируса Европа 16:44
Президент и первая леди Пакистана приняли участие в церемонии вручения инвалидных колясок лицам с ограниченными возможностями при поддержке Фонда Гейдара Алиева в Исламабаде (ФОТО) Общество 16:43
Карабах может стать самым высокодоходным регионом Азербайджана - Олег Кузнецов (Интервью) Нагорно-карабахский конфликт 16:40
Фонд Гейдара Алиева передал праздничные посылки почти 100 тысячам семей (ФОТО) Общество 16:21
Увеличен железнодорожный транзит на туркмено-иранской границе Транспорт 16:18
Центробанк в уходящем году расширил доступ иностранных инвесторов к рынку капитала Азербайджана Финансы 16:15
В Москве состоялась встреча глав Служб безопасности Азербайджана и Армении Политика 16:15
Nargis Book: Спецвыпуск, посвященный Карабаху (ВИДЕО) Общество 16:15
Экспорт ведущих ненефтяных госкомпаний Азербайджана превысил $377 млн Бизнес 16:11
Названы сферы деятельности в Азербайджане, в которых в период пандемии зафиксирован рост Экономика 16:07
Группа военнослужащих Азербайджана награждена медалью «За военные заслуги» - список Политика 16:02
Текущий счет платежного баланса Казахстана сложился с дефицитом Финансы 15:58
В Актобе прошла презентация книги "Тюрки Южного Кавказа", посвященной истории Азербайджана (ФОТО) Культура 15:57
Высокотехнологичные протезы предоставлены 10 участникам Отечественной войны Азербайджана Общество 15:43
Власти Хорватии выделят около €16 млн помощи пострадавшим от землетрясения районам Европа 15:35
Узбекско-корейское СП объявляет тендер на транспортные услуги Тендеры 15:35
Азербайджан может в будущем поставлять газ с месторождения «Абшерон» и с глубокого газового залежа АЧГ - SOCAR Энергетика 15:31
График работы ООО "Азерпочт" в праздничные дни ИКТ 15:27
Встреча в Пекине: народный артист Мурад Гусейнов представит Азербайджан на престижном фестивале в Китае Культура 15:20
В Азербайджане завершен посев зерновых Экономика 15:17
На портале Azexport продажи превысили $40 млн Бизнес 15:14
Награждение участников Отечественной войны является подтверждением высокой оценки их заслуг Президентом Ильхамом Алиевым Политика 15:13
Экономика Грузии сосредоточена на секторах с более высокой добавленной стоимостью Бизнес 15:06
Взрывы прогремели в аэропорту Адена после прилета министров нового правительства Йемена Арабские страны 15:04
Обнародованы данные по сборам на страховом рынке Азербайджана за 11 месяцев 2020 года Финансы 15:02
Иран завершил расследование крушения украинского Boeing в окрестностях Тегерана Политика 15:00
Азербайджан увеличил объем доходов от экспорта спутниковых услуг ИКТ 14:57
В Азербайджане проложен 1361 км новых газовых линий Энергетика 14:54
Центробанк Азербайджана продлевает срок действия мер поддержки финансового сектора Финансы 14:51
Десять тонн грузинского меда отправлено в Италию Грузия 14:50
Главный акушер-гинеколог Азербайджана о вероятности передачи COVID-19 плоду от зараженной матери Общество 14:45
Парламент Азербайджана направил поздравления в адрес Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой Политика 14:43
В Азербайджане к программе самозанятости привлечены 1540 членов семей шехидов и участников войны Общество 14:38
Туркменистан обнародовал данные по международным отношениям Бизнес 14:32
Азербайджан увеличил импорт судов и плавучих конструкций Бизнес 14:31
Экспорт природного газа из Азербайджана в Турцию вырос более чем на 18% Энергетика 14:30
ООО «Uzbekistan GTL» объявляет тендер на предоставление услуг связи в Узбекистане Тендеры 14:14
НПЗ STAR увеличил импорт нефти в годовом исчислении Энергетика 14:10
Завершилась осенняя сессия парламента Азербайджана Политика 14:07
Азербайджан и Иран обсудили проект строительства моста через реку Астарачай Экономика 14:05
Возвращенные из армянского плена два азербайджанских солдата выписаны домой Общество 14:02
Уровень газификации в Азербайджане составляет 96,2% Экономика 14:01
Назван размер среднемесячной зарплаты учителей бакинских школ Общество 13:56
Все новости