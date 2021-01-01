Во время бунта в полицейском участке в Колумбии пострадали 14 человек

По меньшей мере 14 человек получили ранения в результате бунта, который произошел в полицейском участке, расположенном на северо-востоке Колумбии. Об этом в четверг сообщила радиостанция La FM, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, инцидент произошел в четверг днем в муниципалитете Флоридабланка (северо-восточный департамент Сантандер). Беспорядки начались, когда полицейские хотели отправить одного из заключенных на слушание в суд. В результате бунта 14 преступников получили травмы различной степени тяжести.

Власти начали расследование.