Китайский зонд "Тяньвэнь-1" преодолел 400 млн км и достигнет орбиты Марса в феврале

Китайский зонд для изучения Марса "Тяньвэнь-1" преодолел за 163 дня полета около 400 млн км и достигнет орбиты Красной планеты в феврале, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 06:00 [02:00 GMT+4] 3 января зонд "Тяньвэнь-1" пребывает в полете 163 дня, преодоленное им расстояние уже достигло 400 млн км, отмечает агентство. Он находится в 130 млн км от Земли и 8,3 млн км от Марса.

Положение зонда в пространстве остается стабильным, также сообщает "Синьхуа". Согласно плану полета, через месяц с лишним он приблизится к Марсу и начнет гасить скорость, после чего зайдет на орбиту этой планеты и будет готовиться к посадке.

Как ранее сообщало космическое управление, траектория движения зонда к Марсу не является прямой линией, а представляет собой дугу. Именно поэтому расстояние от аппарата до Земли меньше, чем фактически пройденный им путь по направлению к Красной планете.

"Тяньвэнь-1" был запущен 23 июля 2020 года с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-5" с космодрома Вэньчан, расположенного в южной китайской провинции Хайнань. В общей сложности зонд проработает на орбите Марса почти три месяца, после чего (ориентировочно в мае) от него отделится модуль, который совершит посадку на территории низменности Утопия - крупнейшего ударного кратера Солнечной системы. После проверки всех систем марсоход покинет платформу и начнет изучение планеты.

Среди научных целей миссии - исследование морфологии и геологических характеристик поверхности Марса, поиски залежей льда и осадочных пород, изучение ионосферы, магнитного поля и внутренней структуры планеты. Во время подготовки миссии Государственное космическое управление КНР сотрудничало с Европейским космическим агентством, Францией, Австрией и Аргентиной.