В Пхеньяне открылся восьмой съезд Трудовой партии Кореи

Восьмой съезд правящей в КНДР Трудовой партии Кореи (ТПК) открылся во вторник, 5 января, в Пхеньяне. Об этом в среду сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В обстановке пристального внимания, больших ожиданий и горячего желания всех партийных, народа и военнослужащих [Корейской] народной армии 5 января 2021 года в Пхеньяне, столице революции, открылся восьмой съезд ТПК", - отмечается в сообщении агентства.

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в ходе выступления на открывшемся съезде заявил, что пятилетние цели экономического развития страны не были достигнуты.

Лидер КНДР подчеркнул, что достигнутые показатели были значительно ниже заявленных почти во всех сферах экономики.

31 декабря агентство Yonhap сообщило, что на съезде ТПК будет одобрен план экономического развития КНДР на ближайший год, а также ожидается утверждение новой политической линии в отношении США и Южной Кореи.