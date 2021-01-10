Спасатели обнаружили обломки разбившегося в Индонезии Boeing
Индонезийские спасатели обнаружили обломки самолета авиакомпании Sriwijaya Air, потерпевшего крушение в акватории Яванского моря. Об этом сообщил в воскресенье журналистам представитель ВМС республики Фахрул, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Нам удалось обнаружить обломки фюзеляжа, раскрашенного в цвет авиаперевозчика, электропроводку, шасси", - приводит его слова портал Kompas.
Он уточнил, что "части лайнера были найдены между островами Лаки и Ланканг", которые входят в архипелаг Серибу. "В ближайшее время все это будет доставлено на берег", - добавил представитель ВМС.
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