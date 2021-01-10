Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в северной части Аргентины
Землетрясение магнитудой 5,9 было зафиксировано в воскресенье на севере Аргентины. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его информации, эпицентр подземных толчков находился в 144 км к западу от города Сан-Сальвадор-де-Жужуй (население - около 305 тыс. человек). Очаг землетрясения залегал на глубине 187 км.
Данные о разрушениях и пострадавших не поступали.
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