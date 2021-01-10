Интерпол предложил властям Индонезии помощь в опознании жертв крушения Boeing

Интерпол готов помочь властям Индонезии в опознании жертв крушения самолета компании Sriwijaya Air, разбившегося в субботу. Об этом заявил в воскресенье генеральный секретарь международной полицейской организации Юрген Шток, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мысленно я с семьями и друзьями тех, кто летел рейсом SJY182. Интерпол предложил оказать любую необходимую помощь в идентификации жертв по запросу Индонезии", - написал он в Twitter.

Самолет Boeing 737-524 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air потерпел в субботу крушение в акватории Яванского моря. На борту находились 50 пассажиров и 12 членов экипажа. Примерно через четыре минуты после вылета из столичного аэропорта лайнер упал в воду. В воскресенье спасатели установили местоположение двух черных ящиков с разбившегося борта, в район крушения прибыли судна со специальной техникой, которая должна помочь найти их.