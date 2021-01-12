ЮАР частично закрывает границы из-за второй волны коронавируса

Правительство Южно-Африканской Республики приняло решение о закрытии на своих внешних границах 20 наземных переходов в связи с ростом в стране числа инфицированных новым коронавирусом. Об этом заявил в понедельник в телевизионном обращении к гражданам президент ЮАР Сирил Рамапоса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Указанные пограничные переходы будут оставаться закрытыми до 15 февраля", - сообщил глава государства. При этом аэропорты и морские вокзалы ЮАР продолжают оставаться открытыми.

Рамапоса отметил, что наблюдаемая в стране вторая волна пандемии нового коронавируса является более мощной и опасной, чем первая. "Распространение коронавируса вызвано сейчас его новой разновидностью, которая получила маркировку 501.V2, - указал он. - Данный штамм быстрее распространяется и именно поэтому большее число людей заражаются за очень короткое время. Их количество растет так быстро, что ставит в сложное положение больницы и врачей".

"Принято решение, что действующие жесткие меры по противодействию новому коронавирусу сохранятся до тех пор, пока не произойдет сокращение числа новых заболевших", - заявил Рамапоса. Он отметил, что комендантский час продолжает свое действие с 21:00 до 05:00. Запрещены любые массовые собрания, включая политические, сохраняется запрет на продажу алкоголя. Ношение маски в общественных местах и на улице обязательно для всех. В районах, которые объявлены властями эпицентрами пандемии, закрываются школы, парки и пляжи. При этом рестораны, музеи и фитнес-центры остаются открытыми. Никаких ограничений на работу промышленности не вводится.

"Сейчас мы находимся в ожидании поступления вакцины от коронавируса, которая полностью изменит в положительную сторону всю ситуацию", - заявил Рамапоса. По его словам, ЮАР уже зарезервировала 20 млн доз вакцины. Ведутся также переговоры с различными производителями по поводу новых партий вакцины.