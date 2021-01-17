Спасатели потеряли сигнал второго черного ящика разбившегося в Индонезии Boeing
Индонезийские спасатели потеряли сигнал второго черного ящика разбившегося в Яванском море Boeing 737-524. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в воскресенье журналистам замруководителя национального поисково-спасательного агентства Бамбанг Сурио Аджи.
"На сегодняшний день мы не можем уловить сигнал самописца при помощи имеющегося оборудования", - приводит его слова новостной портал Detik. Он напомнил, что "ранее спасатели обнаружили фрагменты устройства, однако там не было главного элемента - памяти". Представитель ведомства рассказал, что "основные работы сейчас ведутся специальным подводным роботом".
Ранее следователям удалось скачать информацию, содержащуюся на другом самописце, который фиксировал параметры полета.
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