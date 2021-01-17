На юге ЦАР миротворцы ООН восстановили полный контроль над городом Бангасу

Миротворцы из Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Центрально-Африканской Республике (MINUSCA) восстановили полный контроль над городом Бангасу на юге страны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в воскресенье Agence France-Presse.

"Бангасу находится под полным контролем MINUSCA после того, как вооруженные повстанцы покинули его в ночь на субботу в соответствии с представленным им ультиматумом", - заявил официальный представитель MINUSCA Владимир Монтейро. Он отметил, что миротворцы при выходе повстанцев из города пресекли попытки грабежей.

В свою очередь центральноафриканская радиостанция Ndeke Luka передала, что первоначально в Бангасу вошел марокканский контингент сил MINUSCA. Вслед за этим руководство миссии ООН представило повстанцам ультиматум с требованием покинуть город. В нем также сообщалось, что в Бангасу перебрасываются дополнительные силы MINUSCA в лице руандийского контингента.

Город Бангасу, численность населения которого достигает 50 тыс. человек, находится на границе с Демократической Республикой Конго. Отряды повстанцев из антиправительственной "Коалиции патриотов за перемены" захватили его 3 января. Часть населения Бангасу с началом боев бежала на территорию соседней страны.

Антиправительственная "Коалиция патриотов за перемены" была сформирована крупнейшими повстанческими группировками 18 декабря минувшего года, чтобы не допустить проведения в ЦАР 27 декабря президентских выборов. Однако попытки повстанцев установить блокаду столицы страны Банги и захватить ключевые города ЦАР оказались неудачными из-за сопротивления правительственных частей, которых поддерживали миротворцы MINUSCA и международные союзные силы. Победу на выборах одержал действующий президент страны Фостен-Арканж Туадера. Ожидается, что до 19 января Конституционный суд ЦАР утвердит результаты голосования. Однако политическое и военное руководство повстанцев не признало итогов выборов и объявило о продолжении вооруженной борьбы против правительства.

MINUSCA была создана решением Совета Безопасности ООН весной 2014 года. Ее задача состоит в первую очередь в защите гражданского населения страны в центре Африки. Сейчас миссия насчитывает 14 293 человека, включая 12 870 военнослужащих. Свои армейские контингенты в состав MINUSCA направили более 10 стран. В состав миссии также находят 2 080 полицейских.