В несколько регионов Туниса ввели армию для борьбы с массовыми беспорядками

Власти Туниса ввели подразделения национальной армии вечером в воскресенье в несколько провинций страны для защиты государственных учреждений и борьбы с массовыми беспорядками. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны республики Мохамед Зекри в интервью радиостанции Mosaique fm, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В настоящее время армейские подразделения обеспечивают охрану правопорядка в провинциях Сильяна, Кассерин, Бизерта и Сус", - отметил представитель Минобороны.

Массовые беспорядки возобновились в некоторых провинциях Туниса в воскресенье после наступления комендантского часа в 16:00. С каждым днем акции неповиновения становятся в Тунисе более массовыми, а их география стремительно расширяется. Участники беспорядков воздвигают баррикады, поджигают автомобильные покрышки, перекрывая дороги, скандируют лозунги против правящей власти, называя свои действия революцией голодных. При этом группы молодых людей, возраст которых, по оценкам силовиков, не превышает 25 лет, бьют витрины магазинов, стоящие на улице автомобили, а также грабят государственные учреждения и финансовые организации.

За участие в беспорядках, произошедших в различных регионах республики в ночь с субботы на воскресенье, правоохранительные органы арестовали 242 человека.