В ЦАР объявили чрезвычайное положение из-за угрозы со стороны повстанцев
Чрезвычайное положение сроком на 15 дней объявлено в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) президентом страны Фостен-Арканжем Туадера в связи с обострением внутренней ситуации из-за действий повстанцев.
Об этом сообщила в четверг радиостанция "Радио Франс энтернасьональ", передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, указ президента зачитал по национальному радио официальный представитель главы государства Альберт Ялоке Мокпеме.
"Перед лицом угрозы со стороны повстанцев на всей территории страны с полуночи 21 января вводится чрезвычайное положение сроком на 15 дней", - заявил он.
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