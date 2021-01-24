Президент Венесуэлы сообщил о нападении на газопровод PDVSA
Неизвестные напали на нефтепровод венесуэльской государственной компании PDVSA, что привело к пожару. Об этом сообщил в субботу президент республики Николас Мадуро, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Сегодня была совершена террористическая атака на восточный газопровод, что привело к мощному пожару. К настоящему моменту он взят под контроль сотрудниками PDVSA", - сказал Мадуро в ходе выступления, которое транслировалось в Twitter главы государства.
По мнению венесуэльского лидера, злоумышленники "хотели нарушить подачу газа в стране и на нефтеперерабатывающий завод".
Лента новостей
Очередной успех экономической стратегии Президента Ильхама Алиева: договор "Достлуг" - событие недели
Свадебные традиции и ритуалы в городе Шуша – праздники и концерты от 3 до 40 дней, состязания и пиршества (ФОТО)
Госкорпорация Туркменистана заключит с иностранными компаниями контракты по закупке энергооборудования
При поддержке Фонда Гейдара Алиева и организации сети супермаркетов Bravo военнослужащим, проходящим службу в Губадлинском и Ходжавендском районах, доставлена необходимая продовольственная помощь (ВИДЕО)
Офис ВОЗ в Азербайджане провел встречу с участниками проекта по предотвращению смертей в период пандемии
Малообеспеченным студентам в Азербайджане планируется предоставить беспроцентные кредиты на образование – министр
Чиновники должны быть честными, лояльными к народу и государству, обладать профессиональными качествами – Хикмет Гаджиев
Среди военнослужащих, несущих службу в Шуше и в других освобожденных районах, царит высокий боевой дух – военный эксперт
Совместная разработка месторождения “Достлуг” будет коммерчески и технически привлекательной - Wood Mackenzie