В Бразилии потерпел крушение самолет с футболистами на борту
Шесть человек погибли в результате крушения самолета в районе бразильского города Порту-Насиунал (штат Токантис) 24 января. Об этом сообщает издание Globo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
На борту, помимо пилота, находились четыре футболиста и президент клуба четвертого бразильского дивизиона "Пальмас".
Самолет потерпел крушение сразу после взлета неподалеку от полосы.
"Пальмас" выразил соболезнования родным и близким погибших. В понедельник команда должна была провести выездной матч против клуба "Вила-Нова".
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