ЦАР передала МУС лидера повстанцев, разыскиваемого за военные преступления

Власти ЦАР передали Международному уголовному суду (МУС) одного из лидеров антиправительственной коалиции "Селека" по имени Махамат Саид Абдель Кани, разыскиваемого за военные преступления и преступления против человечности. Об этом говорится в распространенном пресс-релизе суда, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в документе, у суда есть все основания полагать, что Махамат Саид Абдель Кани в качестве одного из командующих движением "Селека" "несет ответственность за военные преступления и преступления против человечности, в том числе по таким пунктам, как пытки, преследования, заключение в тюрьму и другое жестокое лишение физической свободы в нарушение основополагающих норм международного права".

Предполагается, что данные преступления были совершены в период как минимум с марта 2013 года по январь 2014 года в ходе вооруженного конфликта немеждународного характера на территории ЦАР. Орден на арест Махамата Саида Абделя Кани был выдан МУС 7 января 2019 года. Следующим шагом в рамках данного дела должна стать первичная явка Кани перед судьей МУС.

Столкновения в ЦАР между общинами христиан (около 80% населения) и мусульман (около 15% населения) начались в марте 2013 года, когда мусульманская коалиция "Селека" свергла президента Франсуа Бозизе. В ответ христиане создали отряды ополчения "Антибалака". За время кризиса, продолжавшегося до конца 2014 года, в ЦАР погибли несколько тысяч человек, сотни тысяч лишились крова, а страну охватил гуманитарный кризис. МУС открыл расследование ситуации в ЦАР в сентябре 2014 года по просьбе властей страны.