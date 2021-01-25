В Китае при взрыве газовой трубы погибли три человека

Три человека стали в понедельник жертвами взрыва газовой трубы в городе Далянь в северо-восточной провинции Ляонин, еще восемь получили легкие ранения. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил информационный ресурс Sina.

Ранее поступала информация о двух погибших.

ЧП произошло рано утром вблизи одного из жилых комплексов в городском районе Цзиньчжоу. Взрыв привел к повреждению и возгоранию ряда транспортных средств. Чуть позже одна из загоревшихся машин взорвалась в то время, когда пожарные боролись с огнем.

Ранее агентство "Синьхуа" сообщало, что в результате происшествия восемь человек пострадали от разлетевшихся осколков окон, еще трое пропали без вести. Впоследствии тела двоих из них были найдены. Еще один человек, считавшийся пропавшим, был обнаружен, он получил ранения.

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа.