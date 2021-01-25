В Папуа - Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в понедельник в Папуа - Новой Гвинее на острове Новая Британия. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, эпицентр находился в 23 км к юго-западу от города Кокопо с населением более 26 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 99 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.
Государство Папуа - Новая Гвинея расположено в зоне так называемого Тихоокеанского огненного кольца, которое образуется цепочкой сейсмически активных зон и вулканов, в том числе подводных, растянувшихся на 40 тыс. км.
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