На севере Японии из-за снегопадов самолет после посадки выкатился за пределы ВПП
Самолет японской авиакомпании Japan Airlines в пятницу выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после приземления. Об этом сообщило агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что инцидент произошел в аэропорту Син-Титосэ из-за плохой видимости, причиной которой стали мощные снегопады, обрушившиеся на северную префектуру Хоккайдо. По данным агентства, никто из пассажиров или членов экипажа самолета не пострадал.
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