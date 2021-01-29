На севере Японии из-за снегопадов самолет после посадки выкатился за пределы ВПП

Самолет японской авиакомпании Japan Airlines в пятницу выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после приземления. Об этом сообщило агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что инцидент произошел в аэропорту Син-Титосэ из-за плохой видимости, причиной которой стали мощные снегопады, обрушившиеся на северную префектуру Хоккайдо. По данным агентства, никто из пассажиров или членов экипажа самолета не пострадал.