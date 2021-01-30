Рядом с Австралией произошло землетрясение

К северо-востоку от Австралии произошло землетрясение магнитудой 5,6.

Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS), передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Толчки были зафиксированы в 19.47 по времени UTC. Эпицентр залегал на глубине 10 километров.

О жертвах и разрушениях не сообщалось.