Военные в Мьянме объявили в стране чрезвычайное положение на один год

Военные Мьянмы в понедельник объявили о введении в стране чрезвычайного положения сроком на один год. Как сообщает агентство Xinhua, соответствующее заявление транслировалось по армейскому телеканалу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, военные информировали, что заявление о введении чрезвычайного положения было подписано вице-президентом Мьин Све, которого они объявили исполняющим обязанности президента страны. Они также сообщили, что власть в стране будет передана в руки главнокомандующего вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлаина. По данным агентства Reuters, военные заявили, что данное решение было принято ими из-за фальсификаций на парламентских выборах.