В Эфиопии при опрокидывании самосвала погибли 16 человек
По меньшей мере 16 человек погибли в центральной части Эфиопии при опрокидывании на шоссе самосвала, в кузове которого находились люди. Об этом сообщило во вторник агентство "Синьхуа", передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Авария произошла 1 февраля на территории штата Оромия, заявил официальный представитель полиции района Западный Арси Мохаммед Текеса. По его словам, самосвал, в кузове которого находились два десятка человек, вылетел с дороги и перевернулся. В результате 16 человек погибли, еще пятеро получили ранения.
ДТП произошло спустя три дня после аварии на севере страны, когда при падении автобуса с горной дороги в лощину погибли 24 человека.
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