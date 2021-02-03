Крупнейший лыжный марафон Финляндии отменен из-за пандемии

Крупнейший в Финляндии лыжный марафон Finlandia-hiihto, который проводится с 1974 года, отменен в этом году из-за пандемии коронавируса. Об этом во вторник сообщил огркомитет мероприятия, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вследствие сложившейся ситуации с коронавирусом организовать Finlandia-hiihto не представляется возможным. Региональное государственное административное агентство считает, что это общественное мероприятие, даже если на месте не будет зрителей (проведение общественных мероприятий в настоящее время ограничено или запрещено в зависимости от ситуации в том или ином регионе страны - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

"Все стартовые номера этого года будут перенесены на 2022 год", - добавили организаторы.

Марафон по маршруту Лахти - Холлола - Лахти должен был состояться 27-28 февраля, всего для него подготовили 65 км трассы. Оргкомитет между тем открыл возможность желающим, предварительно зарегистрировавшись, пройти маршрут самостоятельно - на лыжах, пешком или проехать на велосипеде в период с 20 февраля по 14 марта и сообщить свои результаты организаторам. Между участниками такого виртуального марафона будет разыграно 10 билетов на участие в гонке в следующем году. В 2020 году марафон был отменен впервые в своей истории, однако причиной тогда стало отсутствие снега.

В 1984 году марафон был занесен в Книгу рекордов Гиннесса за количество участников (13 226 лыжников). С 1978 года он входит в серию международных лыжных марафонов Worldloppet, а с 2018 года - в престижную серию Russialoppet, которая объединяет крупнейшие лыжные марафоны на всей территории России. РФ, как правило, занимает второе место по количеству участников на соревнованиях в Лахти после Финляндии.