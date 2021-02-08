ЮАР отложила старт вакцинации населения препаратом AstraZeneca

Власти ЮАР приняли решение отложить начало вакцинации населения от коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca после сообщений о его возможной неэффективности против южноафриканского штамма. Об этом заявил на пресс-конференции министр здравоохранения республики Звелини Мкизе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это временная проблема, мы должны отложить вакцинацию препаратом AstraZeneca до тех пор, пока не решим эту проблему", - приводит слова министра Agence France-Presse.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на предварительные результаты готовящегося к публикации исследования сообщила, что вакцина компании AstraZeneca и Оксфордского университета может быть малоэффективна против южноафриканского штамма коронавируса. По информации издания, в ходе клинических испытаний в ЮАР с участием 2 026 человек две дозы препарата не продемонстрировали способность защищать вакцинированных от слабых и среднетяжелых форм заболевания, вызываемого новым генетическим вариантом вируса. Ожидается, что результаты исследования будут официально представлены в понедельник.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса сообщил, что в начале февраля в страну прибыла первая партия вакцины AstraZeneca в количестве 1 млн доз. Глава государства отметил, что ЮАР получит в марте 12 млн доз вакцины через механизм COVAX, а еще 9 млн доз - от компании Johnson & Johnson во втором квартале. Рамапоса также указал, что есть соглашение с фармацевтической группой Pfizer на поставку в ЮАР 20 млн доз производимой ею вакцины.