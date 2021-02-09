Два человека погибли при обрушении стены на стройплощадке в столице Эквадора

По меньшей мере два человека стали жертвами обрушения стены на стройке, которое произошло в столице Эквадора. Об этом в понедельник сообщила газета El Comercio, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, инцидент произошел в понедельник днем на севере Кито. При обрушении стены, которая располагалась на строительном участке, двое рабочих погибли на месте. Еще пятеро могут находиться под завалами.

Власти начали расследование.