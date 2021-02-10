Аргентина одобрила для применения в стране вакцину Covishield индийского производства
Министерство здравоохранения Аргентины выдало разрешение на экстренное использование вакцины от коронавируса Covishield, которую производит Институт сыворотки Индии. Соответствующее постановление было опубликовано в "Официальном бюллетене Аргентинской Республики", передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Препарат Covishield был разработан британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом.
В настоящее время в Аргентине для вакцинации от коронавируса используется только российский препарат "Спутник V". 29 декабря в Аргентине начали прививать "Спутником V" медработников.
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