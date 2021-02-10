Президент Перу сделал прививку от коронавируса

Президент Перу Франсиско Сагасти сделал прививку от коронавируса нового вида. Процедура транслировалась в эфире государственного телеканала TV Peru, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я делаю прививку без страха, с уверенностью и надеждой", - сказал глава государства перед вакцинацией.

По завершении процедуры перуанскому лидеру вручили прививочный сертификат. Через 21 день политику предстоит привиться второй дозой препарата производства китайской фармацевтической компании Sinopharm.

Во вторник в Перу стартовал первый этап прививочной кампании с использованием доставленной в воскресенье вечером вакцины. Глава Минздрава республики Пилар Массетти ранее сообщила, что глава государства первым получит вакцину от коронавируса, чтобы подать пример соотечественникам.