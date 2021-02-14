В Китае из-за аварии в парке аттракционов пострадали 16 человек
Авария произошла в парке аттракционов на территории провинции Хунань в Центральном Китае, 16 человек получили травмы. Об этом сообщило в воскресенье агентство Xinhua, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его сведениям, инцидент произошел в субботу в 15:40 по местному времени в уезде Шаоян. Все пострадавшие доставлены в ближайшую больницу, трое из них находятся в тяжелом состоянии.
Как следует из видео, записанного на месте происшествия и распространенного китайскими СМИ, поломка возникла на аттракционе "вращающееся колесо". Причина аварии выясняется, ведется следствие.
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