В Китае из-за аварии в парке аттракционов пострадали 16 человек

Авария произошла в парке аттракционов на территории провинции Хунань в Центральном Китае, 16 человек получили травмы. Об этом сообщило в воскресенье агентство Xinhua, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, инцидент произошел в субботу в 15:40 по местному времени в уезде Шаоян. Все пострадавшие доставлены в ближайшую больницу, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Как следует из видео, записанного на месте происшествия и распространенного китайскими СМИ, поломка возникла на аттракционе "вращающееся колесо". Причина аварии выясняется, ведется следствие.