В Нигерии упал самолет
Самолет разбился в воскресенье возле аэропорта столицы Нигерии Абуджи. Об этом сообщила нигерийская газета Vanguard, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По свидетельствам очевидцев, пилот отвел самолет от жилых кварталов, он упал в поле и полностью сгорел. Издание публикует фотографии, на которых видно, что над местом падения машины поднимается густой дым. Данные о пострадавших пока не поступали.
В свою очередь агентство Reuters проинформировало, что самолет принадлежал ВВС Нигерии. Он готовился совершить посадку в аэропорту Абуджи.
Книги об Азербайджане вызвали большой интерес на Минской международной выставке – Захра Бадалбейли (ФОТО)
Лента новостей
Развитие конкурентоспособного сельхозсектора в Азербайджане принесет заметную выгоду агробизнесу - ВБ
Я счастливый человек! Магеррам Гусейнов на одной сцене с Валерием Гергиевым, Анной Нетребко и Юсифом Эйвазовым (ФОТО)
В Туркменистане ведется работа по обновлению программного обеспечения оператора сотовой связи Altyn Asyr