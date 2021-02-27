Япония после отмены режима ЧС разрешит въезд иностранным участникам Игр в Токио

Правительство Японии намерено после полной отмены режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса снять ограничения на въезд для иностранцев, которые будут принимать участие в летних Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио. Об этом сообщила в субботу газета Nikkei, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В первую очередь речь идет о спортсменах и тренерах. Чтобы они сразу смогли приступить к тренировкам, японские власти не будут требовать от них проходить двухнедельный карантин после въезда, что на данный момент является обязательным требованием для всех прибывающих в страну. Тем не менее участникам предстоящей Олимпиады будет запрещено покидать пределы территории спортивных баз и других мест проживания.

Также им нельзя будет пользоваться общественным транспортом. Еще одним требованием будет установка на смартфоны специальных приложений для контроля за состоянием здоровья.

Фактический запрет на выдачу новых виз гражданам всех стран и регионов мира в связи с обнаружением в Великобритании нового штамма коронавируса вступил в силу в Японии 28 декабря. Первоначально эта мера должна была действовать до конца января, однако затем ее продлили наряду с режимом ЧС. Он действует до 7 марта в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба. Однако, как сообщала газета Yomiuri, даже после снятия режима власти Японии хотят на какое-то время сохранить запрет на выдачу новых виз иностранцам.

В настоящее время в страну могут въехать только японские граждане и иностранцы, постоянно проживающие здесь и имеющие долгосрочные визы. При пересечении границы им необходимо иметь документ о наличии отрицательного теста на COVID-19, сданного в течение 72 часов перед прибытием. Еще один тест необходимо пройти в аэропорту после прилета. Затем приехавшие из-за границы обязаны будут пройти дома 14-дневный карантин.