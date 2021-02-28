Полиция Гонконга обвинила 47 активистов в заговоре с целью подрыва госвласти
Полиция Гонконга в воскресенье предъявила обвинения 47 оппозиционным активистам "в заговоре с целью подрыва государственной власти", передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Речь идет об участниках группы в составе 55 человек, которые были задержаны 6 января по подозрению в нарушении закона о национальной безопасности и потом отпущены под залог. Официальные обвинения были предъявлены 39 мужчинам и восьми женщинам в возрасте от 23 до 64 лет. Они задержаны на сутки и предстанут в понедельник перед судом, где им будет оглашена дальнейшая мера пресечения.
Среди них ряд бывших законодателей от демократических партий, а также организатор созданного в 2014 году протестного движения Occupy Central бывший университетский профессор Бенни Тай.
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