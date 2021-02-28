В Сомали при покушении на замначальника Сил обороны погибли два его охранника

По меньшей мере два человека погибли в воскресенье в сомалийской столице Могадишо во время покушения на заместителя начальника Сил обороны Сомали генерала Абаса Амина Али, он остался жив, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Рядом с проезжавшим по одной из центральных улиц столицы автомобилем, где находился генерал, была взорвана самодельная бомба, отмечает портал. На месте погибли два охранника Абаса Амина Али, еще один получил ранения. Власти уже объявили, что за терактом стоит исламистская группировка "Аш-Шабаб".

Несколько часов спустя в Могадишо прогремел второй мощный взрыв, передает радиостанция Dalsan. По ее информации, по ходу движения автомобиля, в котором находился глава столичного района Якшид Ахмед Абдуллахи Ариф, была взорвана самодельная бомба. Очевидцы сообщают о многочисленных пострадавших, о состоянии чиновника данных пока нет.