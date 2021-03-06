Китай выступил против действий СБ ООН по Мьянме, способных обострить ситуацию

Китай выступает против таких мер Совета Безопасности ООН по Мьянме, которые могут привести к обострению противостояния в этой стране. Об этом заявил постоянный представитель КНР при всемирной организации Чжан Цзюнь на закрытых консультациях Совета Безопасности. Его выступление передает пресс-служба представительства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Международное сообщество должно помочь участникам событий в Мьянме организовать диалог и примирение в интересах народа страны при уважении принципов суверенитета, политической независимости, территориальной целостности и национального единства. Заявления и шаги международного сообщества должны способствовать тому, чтобы стороны быстрее могли преодолеть разногласия и урегулировать проблемы, и не допускать роста напряженности и усугубления ситуации", - приводит постпредство Китая слова дипломата.