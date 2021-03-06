У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,4
Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано в субботу у берегов Новой Зеландии. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 176 км к северо-востоку от города Гисборн с населением около 34 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 9,2 км.
Данные о разрушениях и пострадавших не поступали.
В четверг служба зафиксировала у берегов Кермадекского архипелага, входящего в состав Новой Зеландии, землетрясение магнитудой 8,0. В пятницу Австралийская государственная геофизическая служба информировала о регистрации после этих подземных толчков около 25 афтершоков магнитудой более 5,0.
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