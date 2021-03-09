Бразильская вакцина от коронавируса может быть готова до конца года

Вакцина от коронавируса собственной разработки может появиться в Бразилии до конца текущего года. Об этом в интервью телеканалу CNN Brasil заявил в понедельник министр науки, технологии, инноваций и коммуникаций Маркус Понтес, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ожидается, что в конце года уже будет возможность получить вакцину, полностью созданную в Бразилии", - сказал он. По словам министра, в настоящее время разработчики испытывают препарат на животных, после чего регулятору будет подан запрос на проведение испытаний на людях.

В начале марта стало известно о ведущихся в стране испытаниях вакцины, созданной профильным центром Федерального университета в штате Минас-Жерайс. По словам специалистов, препарат разрабатывается на основе технологии, похожей на ту, которая применялась британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Тогда сообщалось, что в ближайшие 6-8 месяцев ученым предстоит изучить эффективность вакцины в плане формирования ответа иммунной системы и выработки антител, а также активации защитной функции клеток. Затем потребуется еще шесть месяцев на проведение третьей стадии клинических испытаний.

По словам Понтеса, первые два этапа доклинических исследований с участием 300 волонтеров будут проводиться одновременно и займут 3-4 месяца. После этого начнутся клинические испытания, к которым планируется привлечь 20 тыс. добровольцев.