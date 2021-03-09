Президент Черногории призвал закрыть границы страны в связи с COVID-19

Президент Черногории Мило Джуканович в понедельник призвал правительство страны закрыть границы и ввести строгие ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Данные о числе скончавшихся и о новых зарегистрированных случаях COVID-19 вызывают обеспокоенность. Я призываю правительство Черногории незамедлительно закрыть границы страны и ввести самые строгие эпидемиологические меры", - написал Джуканович в твиттере.

В интервью телевидению города Никшич Джуканович также назвал ситуацию с COVID-19 в стране драматичной и выразил необходимость ужесточения мер. По его словам, это позволит поддержать стабильность системы здравоохранения и даст шанс на скорое возрождение экономики.

Ранее Мило Джуканович призывал запретить въезд в страну без тестов ПЦР на коронавирус в связи с ухудшением эпидемической обстановки. Сейчас въезд в Черногорию разрешен туристам со всего мира, справки и тесты на коронавирус не требуются.