У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в понедельник к югу от архипелага Фиджи в Тихом океане. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend.

По ее данным, эпицентр располагался в 781 км к югу от столицы страны, города Сува, где проживают около 77,3 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 559 км.

Информация о возможных разрушениях и угрозе цунами не поступала.