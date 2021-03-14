На Олимпиаде в Токио могут на 50% ограничить заполняемость спортивных объектов

Организаторы летних Олимпийских игр в Токио намерены на 50% ограничить заполняемость спортивных объектов из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что для стадионов большого размера число зрителей не должно превышать 20 тыс. человек. Между тем в случае улучшения эпидемиологической обстановки организаторы могут отказаться от введения подобного верхнего лимита. Ожидается, что окончательное решение по этому вопросу будет принято в середине апреля.

Агентство Киодо 9 марта сообщило со ссылкой на источники, что правительство Японии не намерено приглашать иностранных болельщиков на Олимпиаду для предотвращения распространения инфекции.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.