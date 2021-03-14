Канада перевела часы на летнее время

Канада в воскресенье в 02:00 по местному времени (11:00 GMT+4) официально перешла с зимнего на летнее время, переведя часовые стрелки на один час вперед, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Считается, что перевод стрелок часов позволяет экономить топливно-энергетические ресурсы, так как у населения появляется лишний "светлый" час. На зимнее, или "стандартное" время канадцы перейдут теперь только 7 ноября.

Традиционно время не меняется на большей части провинции Саскачеван, в отдельных районах франкоязычной провинции Квебек, в нескольких городах провинций Онтарио и Британская Колумбия, а также на арктическом острове Саутгемптон, который относится к северной территории Нунавут. Во всех этих регионах население постоянно живет по зимнему времени.

Впервые переход на летнее время в Канаде был проведен в 1908 году в городе Тандер-Бэй (провинция Онтарио), а первая массовая "экономия дневного времени" зафиксирована в 1916 году, когда эту идею подхватили жители различных городов в провинциях Онтарио, Манитоба, Новая Шотландия и Квебек. Почти все канадские территории стали переводить часы, чтобы продлить световой день, только к концу 1960-х годов.