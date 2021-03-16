В Канаде зафиксировали первые случаи отказа населения от вакцины компании AstraZeneca

Первые случаи отказа населения вакцинироваться препаратом от нового коронавируса, разработанным британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, зафиксированы в канадской провинции Квебек, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Случаи отказа делать прививку вакциной AstraZeneca зафиксированы в Монреале. Другие канадские регионы пока не сообщали о подобном.

Ранее премьер-министр Джастин Трюдо заверил канадцев в безопасности вакцины AstraZeneca. Он также призвал их не отказываться от этого препарата, так как он был одобрен для использования канадским Минздравом.

14 декабря прошлого года в Канаде началась вакцинация населения. На данный момент в стране доступны вакцины американских компаний Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и британско-шведской AstraZeneca. Прививки сделали 2,5 млн человек (6,71% населения).