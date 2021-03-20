Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в Атлантическом океане
Землетрясение магнитудой 5,8 было зарегистрировано в субботу у берегов Португалии в Атлантическом океане. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее оценкам, эпицентр стихии располагался на расстоянии 912,4 км к северу от расположенного на архипелаге Азорские острова португальского населенного пункта Санта-Круш-да-Грасиоза, где проживают 1 776 человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Сообщения об угрозе цунами не поступали.
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