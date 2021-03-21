В Мексике кандидат на пост главы администрации муниципалитета стала жертвой покушения
Ивонн Гальегос, кандидат на пост главы администрации муниципалитета Окотлан-де-Морелос в штате Оахака на юге Мексики стала жертвой покушения. Гибель политика подтвердил в своем Twitter губернатор региона Алехандро Мурат, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Согласно предварительным данным, четверо преступников обстреляли автомобиль Гальегос в районе Санто-Томас-Хальетца. Задержать участников нападения не удалось.
В начале марта министр общественной безопасности и защиты граждан Роса Исела Родригес заявила, что с сентября 2020 года в Мексике были убиты более 60 политических деятелей.
В прошлом году в Мексике, согласно официальным данным, было совершено около 34,5 тыс. умышленных убийств, примерно на 0,4% меньше, чем в рекордном 2019 году.
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