Управление Суэцкого канала косвенно возложило вину за инцидент на капитана судна
Управление Суэцкого канала косвенно возложило ответственность за произошедшее с контейнеровозом на капитана судна.
Как заявил в понедельник на пресс-конференции глава управления Усама Рабиа, капитан всегда несет ответственность за судно, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Сильные ветра никогда не приводили к закрытию канала, - сказал он. - Да, это могло быть тем фактором, что привел к аварии. Но не забывайте, что первым ответственным и тем, кто управляет судном, является капитан. Лоцман имеет консультативную функцию, а вот принятие окончательного решения остается за капитаном".
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