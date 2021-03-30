Управление Суэцкого канала косвенно возложило вину за инцидент на капитана судна

Управление Суэцкого канала косвенно возложило ответственность за произошедшее с контейнеровозом на капитана судна.

Как заявил в понедельник на пресс-конференции глава управления Усама Рабиа, капитан всегда несет ответственность за судно, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сильные ветра никогда не приводили к закрытию канала, - сказал он. - Да, это могло быть тем фактором, что привел к аварии. Но не забывайте, что первым ответственным и тем, кто управляет судном, является капитан. Лоцман имеет консультативную функцию, а вот принятие окончательного решения остается за капитаном".