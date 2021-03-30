Президент Колумбии сообщил о поимке одного из главарей повстанческой группировки АНО

Представители Вооруженных сил Колумбии провели операцию на севере страны, в результате которой им удалось захватить одного из главарей леворадикальной повстанческой группировки "Армия национального освобождения" (АНО). Об этом в понедельник сообщил президент южноамериканской республики Иван Дуке, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы продолжаем наносить удары по структурам наркогруппировки АНО. В ходе операции <...> в муниципалитете Симити, департамент Боливар, была захвачена в плен Сандра Милена Лопес, которая известна под псевдонимом Лейди. Она была лидером фронта "Герои и мученики Санта-Росы", - написал он в своем Twitter.

Дуке подчеркнул, что колумбийские военные продолжат борьбу с АНО.