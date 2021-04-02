Парламент Словакии утвердил продление режима ЧС из-за коронавируса на 40 дней

Национальный совет (парламент) Словакии утвердил в четверг решение правительства от 17 марта о продлении с 20 марта на 40 дней режима чрезвычайной ситуации (ЧС), восстановленного в республике 1 октября прошлого года из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

Об этом сообщил телеканал TA3, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Инициативу правительства о продлении режима ЧС поддержали 78 депутатов. Против выступили 15 парламентариев. На заседании присутствовали 96 из 150 членов высшего законодательного органа.