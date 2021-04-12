На Гаити похитили группу католических церковнослужителей

По меньшей мере семь священнослужителей католической церкви, в том числе двое граждан Франции, были похищены утром в воскресенье в городе Куа-де-Буке в центральной части Гаити. Об этом со ссылкой на представителя местной церкви сообщило Agence France-Presse (AFP), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, злоумышленники требуют выкуп в размере $1 млн. Полиция подозревает, что к похищению может быть причастна действующая в этой местности вооруженная группировка.

В посольстве Франции пока не прокомментировали эту информацию, указывает AFP.