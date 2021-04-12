На Гаити похитили группу католических церковнослужителей
По меньшей мере семь священнослужителей католической церкви, в том числе двое граждан Франции, были похищены утром в воскресенье в городе Куа-де-Буке в центральной части Гаити. Об этом со ссылкой на представителя местной церкви сообщило Agence France-Presse (AFP), передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его сведениям, злоумышленники требуют выкуп в размере $1 млн. Полиция подозревает, что к похищению может быть причастна действующая в этой местности вооруженная группировка.
В посольстве Франции пока не прокомментировали эту информацию, указывает AFP.
Президент Ильхам Алиев играет очень важную консолидирующую роль в Тюркском совете - Багдад Амреев (ЭКСКЛЮЗИВ) (ВИДЕО)
Лента новостей
На Западе следует поднять вопрос в связи с отказом Армении предоставить Азербайджану карты минных полей – украинский эксперт
Международное сообщество должно быть активно вовлечено в процесс восстановления освобожденных земель Азербайджана – эксперт
Отдавшие приказ о ракетных ударах по Гяндже несут ответственность за военные преступления – Хикмет Гаджиев
В Университете АДА проходит конференция под названием «Новое видение для Южного Кавказа. Развитие и сотрудничество после конфликта» (ФОТО)
Этот визит был организован для того, чтобы делегация Тюркского совета на месте могла ознакомиться с этим изуверством – Хикмет Гаджиев
Президент Ильхам Алиев играет очень важную консолидирующую роль в Тюркском совете - Багдад Амреев (ЭКСКЛЮЗИВ) (ВИДЕО)