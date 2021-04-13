Пентагон сообщил о завершении подготовки разных вариантов вывода войск США из Афганистана

Разработка различных вариантов плана вывода американских войск из Афганистана завершена. Это подтвердил в понедельник начальник штаба Сухопутных войск США генерал Джеймс Макконвилл, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

При этом Макконвилл подчеркнул, что командование воинского контингента США в Афганистане готово к возможным нападениям со стороны радикального движения "Талибан", которые могут начаться, если американские силы не покинут страну к 1 мая вопреки имеющимся договоренностям. Кроме того, генерал выразил мнение, что для урегулирования в Афганистане требуется "политическое соглашение какого-то рода".

29 февраля 2020 года предыдущее правительство США во главе с президентом Дональдом Трампом и движение "Талибан" подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязуются вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантируют, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.