Гильермо Лассо победил во втором туре президентских выборов в Эквадоре
Гильермо Лассо, представляющий правоцентристское "Движение КРЕО", набрал 52,36% голосов во втором туре президентских выборов в Эквадоре и станет новым главой государства. Об этом в субботу сообщили в Национальном избирательном совете республики по итогам обработки 100% бюллетеней, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, за Лассо проголосовали 4 656 426 избирателей. Его соперника Андреса Арауса, представляющего левоцентристскую коалицию "Союз ради надежды", поддержали 4 236 515 избирателей (47,64%).
Второго тур президентских выборов в Эквадоре состоялся 11 апреля.
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